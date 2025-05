Prefeitura de Campinas e Governo Federal fazem entrega oficial do BRT Campineiro Foto: Prefeitura de CampinasO prefeito Dário Saadi e o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasO prefeito Dário Saadi e o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, fizeram a entrega oficial do Sistema BRT Campinas e do Terminal BRT Ouro Verde, nesta terça-feira, 13 de maio. Com essa entrega, o sistema está 100% operacional, atendendo a todos os usuários em seus terminais e estações. As obras tiveram início em 2017 e, ao longo da implantação do sistema, foram feitas entregas parciais. Em novembro de 2024 todas as obras foram concluídas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante entrega para a mobilidade urbana de Campinas!

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeitura de Americana realiza atendimento presencial para pedidos de isenção de IPTU até 30 de maio

Marco Luque retorna a Americana com seu novo show “É disso que eu tô falando”

Prefeitura de Santa Bárbara inicia obras de drenagem e pavimentação no Distrito Industrial de Cillo