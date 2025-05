Prefeitura de Campinas formaliza regras para isenção de taxa do Pátio aos finais de semana Desde o dia 10, processo de liberação pode ser cumprido on-line; confira como o novo... Portal Veloz|Do R7 26/05/2025 - 18h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 18h16 ) twitter

Desde o dia 10, processo de liberação pode ser cumprido on-line; confira como o novo regramento se aplica O prefeito Dário Saadi sancionou a lei que prevê isenção das taxas de estadia do Pátio Municipal para veículos apreendidos por infrações de trânsito aos finais de semana, feriados e feriados prolongados, que estejam com a documentação regular. O novo regramento consta na Lei 16.751/2025, publicada na edição desta segunda-feira, 26 de maio, do Diário Oficial do Município (DOM).

Para mais detalhes sobre essa nova legislação e como ela pode afetar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

