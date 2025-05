Prefeitura de Campinas participa do primeiro dia do 5º Fórum Brasil de Gestão em Holambra Foto: Prefeitura de CampinasO prefeito Dário Saadi participou na manhã desta quarta-feira, 21 de maio,... Portal Veloz|Do R7 22/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO prefeito Dário Saadi participou na manhã desta quarta-feira, 21 de maio, da abertura da quinta edição do Fórum Brasil de Gestão Ambiental (FBGA), evento que acontece até o dia 23 de maio no Parque Expoflora, em Holambra, e reúne especialistas do Brasil e do exterior para discutir temas centrais voltados à sustentabilidade e à agenda climática global.

