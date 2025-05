Prefeitura de Campinas propõe reajuste de 7,81% nos vales alimentação e nutricional dos servidores Foto: Prefeitura de CampinasNa segunda rodada de negociações com representantes do Sindicato dos Trabalhadores do... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasNa segunda rodada de negociações com representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, a Prefeitura de Campinas ofereceu uma proposta de reajuste do auxílio-alimentação, passando de 5,53% para 7,81%, índice medido pelo IPCA da alimentação. Com isso, o benefício, que hoje é de R$ 1.772,37, passaria para R$ 1.917,79.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Evento do SENAI promove imersão em tecnologia e carreira profissional em Santa Bárbara

Americana inaugura o Espaço TEA nesta terça-feira (27)

Tributo “Abba The Music” é atração no Teatro Municipal de Sorocaba no dia 6 de junho