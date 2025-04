Prefeitura de Campinas publica minuta do edital para Consulta Pública da licitação do transporte coletivo; confira Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas disponibilizou nesta quarta-feira, dia 2 de abril, a... Portal Veloz|Do R7 02/04/2025 - 09h28 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h28 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas disponibilizou nesta quarta-feira, dia 2 de abril, a minuta do edital para a licitação da concessão do transporte público coletivo convencional. A minuta está publicada no site da Secretaria de Transporte de Campinas (Setransp), no endereço eletrônico https://campinas.sp.gov.br/secretaria/transportes/pagina/consulta-publica-da-licitacao-do-transporte-2025-. Ela também pode ser acessada no site da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), em www.emdec.com.br/novotransporte.

