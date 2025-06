Prefeitura de Campinas reabre inscrições para vagas no Conselho da Cidade Convocação foi publicada no Diário Oficial do Município e está sob responsabilidade da Secretaria Municipal... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h37 ) twitter

Convocação foi publicada no Diário Oficial do Município e está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre as vagas disponíveis no ConCidade!

