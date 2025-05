Prefeitura de Campinassuspende temporariamente licitação para construção de dois centros de saúde Foto: Prefeitura de CampinasA edição de quarta-feira, 30 de abril, do Diário Oficial de Campinas,... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 08h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 08h40 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA edição de quarta-feira, 30 de abril, do Diário Oficial de Campinas, traz a publicação da suspensão “sine die” do processo licitatório para construção de duas unidades de saúde. A solicitação foi feita pela Secretaria de Infraestrutura. O procedimento foi necessário para adequações no projeto executivo da obra. Assim que forem feitos os ajustes necessários, a Prefeitura de Campinas irá divulgar nova data para abertura da sessão pública da licitação.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

