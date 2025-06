Prefeitura de Cordeirópolis abre processo seletivo para professor eventual Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Educação, publicou edital... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 02/06/2025 - 08h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Educação, publicou edital de processo seletivo para a contratação de professores eventuais para a rede municipal de ensino. A organização do certame é da RBO Concursos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site da empresa (rboconcursos.selecao.net.br), até 9 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 35.

