Prefeitura de Cordeirópolis lança Programa Multiplica; entenda

Foto: Prefeitura de CordeirópolisFortalecimento da gestão pública e economia também são objetivos da iniciativa A...

Portal Veloz|Do R7

A Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Escola de Governo, lançou o Programa Multiplica, uma iniciativa voltada para a capacitação dos servidores municipais, a economia de recursos e o fortalecimento da gestão pública. O programa tem como objetivo transformar conhecimentos, materiais e espaços subutilizados em novas oportunidades de desenvolvimento para o município.

