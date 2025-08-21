Prefeitura de Cordeirópolis lança Programa Multiplica; entenda
Foto: Prefeitura de CordeirópolisFortalecimento da gestão pública e economia também são objetivos da iniciativa A...
A Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Escola de Governo, lançou o Programa Multiplica, uma iniciativa voltada para a capacitação dos servidores municipais, a economia de recursos e o fortalecimento da gestão pública. O programa tem como objetivo transformar conhecimentos, materiais e espaços subutilizados em novas oportunidades de desenvolvimento para o município.
