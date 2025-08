Prefeitura de Limeira afirma que acompanha de perto casos de envenenamento de cães e gatos no Jardim Manacá A Prefeitura de Limeira informou que acompanha de perto os casos de envenenamento de cães... Portal Veloz|Do R7 04/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 08h18 ) twitter

A Prefeitura de Limeira informou que acompanha de perto os casos de envenenamento de cães e gatos no Jardim Manacá. Neste sábado (2), o secretário adjunto de Segurança Pública, Márcio Barhun, esteve no bairro com a GCM e conversou com tutores dos animais afetados. De acordo com a administração municipal, a atuação da guarda será reforçada na região, com apoio do Canil.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

