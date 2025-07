Prefeitura de Limeira é cobrada sobre playgrounds parados No dia 7 de julho, durante sessão na Câmara Municipal, a vereadora Mariana Calsa (MDB)... Portal Veloz|Do R7 15/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 09h18 ) twitter

No dia 7 de julho, durante sessão na Câmara Municipal, a vereadora Mariana Calsa (MDB) denunciou o abandono de playgrounds que deveriam estar nas praças públicas de Limeira desde 2024. Os equipamentos estão estocados há mais de um ano no Horto Florestal e no Viveiro Municipal, sem nenhuma utilização, segundo a parlamentar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação preocupante!

