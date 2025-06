Prefeitura de Limeira é questionada sobre atraso nas obras da UBS do Jardim Santa Eulália em requerimento O vereador Carlinhos do Grotta (PL) protocolou nesta terça-feira (11) o Requerimento nº 373/2025, cobrando... Portal Veloz|Do R7 11/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 11h17 ) twitter

O vereador Carlinhos do Grotta (PL) protocolou nesta terça-feira (11) o Requerimento nº 373/2025, cobrando da Prefeitura de Limeira informações sobre o atraso na construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Santa Eulália. A obra, anunciada com previsão de inauguração para abril de 2024, segue inacabada e sem data definida para início das atividades.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre os detalhes dessa situação e as implicações para a comunidade.

