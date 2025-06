Prefeitura de Limeira é questionada sobre demora no atendimento ao público em unidades de saúde Foto: Prefeitura de LimeiraA demora no atendimento em unidades de saúde é tema do Requerimento Nº... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h57 ) twitter

Foto: Prefeitura de LimeiraA demora no atendimento em unidades de saúde é tema do Requerimento Nº 361/2025, do vereador Waguinho da Santa Luzia (PP), encaminhado à Prefeitura de Limeiranesta terça-feira (10). Por meio da propositura, o parlamentar questiona sobre a demanda em hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as questões levantadas pelo vereador e as possíveis soluções para o atendimento nas unidades de saúde.

