Prefeitura de Limeira é questionada sobre fiscalização e irregularidades em comércios de sucata e ferro velho na cidade Com a intenção de obter informações sobre o comércio de ferro velho e sucatas em... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h39 )

Com a intenção de obter informações sobre o comércio de ferro velho e sucatas em Limeira, o vereador Waguinho da Santa Luzia (PP) protocolou, na última sexta-feira (22), o Requerimento Nº 547/2025, questionando a Prefeitura sobre a quantidade de estabelecimentos que comercializam esse tipo de material na cidade e a respectiva localização.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre as preocupações do vereador e a situação dos comércios na cidade!

