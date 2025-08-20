Prefeitura de Limeira exonera Fábio Mariano do cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
A saída do secretário ocorreu a pedido do próprio profissional A Prefeitura de Limeira...
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a exoneração e o impacto na administração municipal.
