Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Prefeitura de Limeira exonera Fábio Mariano do cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

A saída do secretário ocorreu a pedido do próprio profissional   A Prefeitura de Limeira...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

A saída do secretário ocorreu a pedido do próprio profissional

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a exoneração e o impacto na administração municipal.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.