Prefeitura de Limeira proíbe eventos festivos no Parque da Cidade Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira publicou nesta segunda-feira (18) um decreto que proíbe... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira publicou nesta segunda-feira (18) um decreto que proíbe a realização de eventos festivos no Parque da Cidade. O decreto, assinado pelo prefeito Murilo Félix, transforma o parque em um espaço exclusivo para atividades esportivas, educacionais e de lazer mais controlado, como caminhadas, corridas, uso de bicicletas e práticas esportivas. Embora ações educativas e a feira noturna estejam mantidas, a decisão retira do local a função de ser um espaço para a realização de eventos e celebrações populares.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Artistas pedem justiça por cavalo mutilado em Bananal

Rússia lança maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde julho após reunião na Casa Branca

Trump liga para Putin para marcar encontro trilateral com Zelensky