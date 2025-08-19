Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Prefeitura de Limeira proíbe eventos festivos no Parque da Cidade

Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira publicou nesta segunda-feira (18) um decreto que proíbe...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira publicou nesta segunda-feira (18) um decreto que proíbe a realização de eventos festivos no Parque da Cidade. O decreto, assinado pelo prefeito Murilo Félix, transforma o parque em um espaço exclusivo para atividades esportivas, educacionais e de lazer mais controlado, como caminhadas, corridas, uso de bicicletas e práticas esportivas. Embora ações educativas e a feira noturna estejam mantidas, a decisão retira do local a função de ser um espaço para a realização de eventos e celebrações populares.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.