Prefeitura de Limeira proíbe eventos festivos no Parque da Cidade
Foto: Prefeitura de LimeiraA Prefeitura de Limeira publicou nesta segunda-feira (18) um decreto que proíbe a realização de eventos festivos no Parque da Cidade. O decreto, assinado pelo prefeito Murilo Félix, transforma o parque em um espaço exclusivo para atividades esportivas, educacionais e de lazer mais controlado, como caminhadas, corridas, uso de bicicletas e práticas esportivas. Embora ações educativas e a feira noturna estejam mantidas, a decisão retira do local a função de ser um espaço para a realização de eventos e celebrações populares.
