Prefeitura de Limeira proíbe novos eventos no Parque Cidade, mas confirma realização da 13ª Festa da Laranja
O decreto, no entanto, garante a realização de eventos previamente agendados e compromissados pelo Poder...
O decreto, no entanto, garante a realização de eventos previamente agendados e compromissados pelo Poder Executivo.
O decreto, no entanto, garante a realização de eventos previamente agendados e compromissados pelo Poder Executivo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a 13ª Festa da Laranja!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a 13ª Festa da Laranja!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: