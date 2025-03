Prefeitura de Limeira reafirma reajuste salarial de 5,06% para servidores municipais Foto: Prefeitura de LimeiraAdministração mantém diálogo com servidores, propõe melhorias no vale-alimentação e destaca compromisso... Portal Veloz|Do R7 25/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 20h45 ) twitter

Foto: Prefeitura de LimeiraAdministração mantém diálogo com servidores, propõe melhorias no vale-alimentação e destaca compromisso com a responsabilidade fiscal

A Prefeitura de Limeira anunciou, nesta terça-feira (25), a reafirmação da proposta de reajuste salarial de 5,06% para os servidores públicos municipais. Desde o início do ano, a administração tem mantido um diálogo constante e transparente com diversos setores da sociedade, incluindo os servidores, para apresentar a atual situação financeira do município.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

