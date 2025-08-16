Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Prefeitura de Piracicaba é cobrada novamente por mais segurança no Cemitério da Saudade

Foto: Prefeitura de Piracicaba O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) voltou a cobrar da Prefeitura...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

ISABELA BORGHESE

Foto: Prefeitura de Piracicaba O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) voltou a cobrar da Prefeitura de Piracicaba medidas para o reforço da segurança no interior do Cemitério da Saudade, alvo frequente de furtos de itens metálicos, como jarros, placas e letras grafadas em túmulos.

Para mais detalhes sobre essa importante questão de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.