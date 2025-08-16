Prefeitura de Piracicaba é cobrada novamente por mais segurança no Cemitério da Saudade
Foto: Prefeitura de Piracicaba O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) voltou a cobrar da Prefeitura...
Foto: Prefeitura de Piracicaba O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) voltou a cobrar da Prefeitura de Piracicaba medidas para o reforço da segurança no interior do Cemitério da Saudade, alvo frequente de furtos de itens metálicos, como jarros, placas e letras grafadas em túmulos.
Foto: Prefeitura de Piracicaba O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) voltou a cobrar da Prefeitura de Piracicaba medidas para o reforço da segurança no interior do Cemitério da Saudade, alvo frequente de furtos de itens metálicos, como jarros, placas e letras grafadas em túmulos.
Para mais detalhes sobre essa importante questão de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre essa importante questão de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: