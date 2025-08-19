Prefeitura de Piracicaba é questionada sobre empresa responsável pela coleta de lixo Durante a 42ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (18), foi aprovado o requerimento 803/2025, de autoria... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h59 ) twitter

antonio Krämer

Durante a 42ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (18), foi aprovado o requerimento 803/2025, de autoria do vereador Renan Paes (PL), que solicita informações ao Executivo sobre contrato e serviços prestados pela empresa responsável pela coleta de lixo.

Para mais detalhes sobre as questões levantadas e a situação da coleta de lixo em Piracicaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

