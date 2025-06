Prefeitura de Piracicaba e Semae assinam investimento de R$ 3,6 mi; entenda Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba e o Semae (Serviço Municipal de Água e... Portal Veloz|Do R7 18/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba e o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), assinaram contratos de investimento de R$ 3.602.000,00 para a construção da nova adutora de água tratada Capim Fino – Torre de TV e também da construção da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da Estação de Tratamento de Água (ETA) Anhumas. A assinatura para início das obras aconteceu na tarde desta terça-feira, 17/06, na presença do prefeito Helinho Zanatta, do presidente do Semae, Ronald Pereira, do chefe de Gabinete Institucional, Luiz Antônio Tavolaro, e do sócio da empresa Verdibianco Engenharia Eireli, vencedora das licitações, Stefano Cappellano Perruchod. O prazo de execução é de seis meses para as duas obras.

