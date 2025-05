Prefeitura de Piracicaba lança Campanha de Trânsito 2025 com o tema Ritmos do Trânsito Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, lançou ontem, 13/05, a Campanha de Trânsito 2025, com o tema Ritmos do Trânsito. A iniciativa, alusiva ao Maio Amarelo, se estenderá até setembro, sendo finalizada na Semana Nacional de Trânsito, e é realizada em parceria com a Rápido Sumaré, com apoio do XV de Piracicaba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a campanha!

Leia Mais em Portal Veloz:

40ª Festa das Nações começa nesta quarta (14) no Engenho Central em Piracicaba

Sumaré integra primeiro Centro de Inteligência da RMC voltado à Segurança Pública

Secretarias de Sumaré se reúnem com entidades para organizar o Arraiá na Praça