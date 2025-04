Prefeitura de Piracicaba repassa reajuste de 5% aos servidores públicos Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba informou que vai repassar o reajuste de 5%... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 11h08 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h08 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Prefeitura de Piracicaba informou que vai repassar o reajuste de 5% aos servidores públicos na próxima sexta-feira, 11/04, em folha extra. O valor foi aprovado em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região no dia 27/03 e é retroativo a março. A lei nº 10.247, que dispõe sobre o reajuste foi publicada nesta terça-feira, 08/04, no Diário Oficial do Município.

