Prefeitura de Santa Bárbara inicia obras de drenagem e pavimentação no Distrito Industrial de Cillo Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou as obras de... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’OesteA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou as obras de drenagem e pavimentação no Distrito Industrial de Cillo. Mais de R$ 7 milhões serão investidos para a execução do projeto na Rua Tupis, Rua Francisco Egydio de Godoy, Rua Antônio Pedroso, Rua Aniz Baruque, Rua José Nicolau Lux, Rua João Braulino e Rodovia Dr. Ernesto de Cillo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Veloz:

Marco Luque retorna a Americana com seu novo show “É disso que eu tô falando”

Prefeitura de Campinas e Governo Federal fazem entrega oficial do BRT Campineiro

Vereador de Campinas solicita patrulhamento da GM no Hospital Ouro Verde após sequestro de estudantes