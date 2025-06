Prefeitura de Santa Bárbara quer pagar R$ 1 milhão a consórcio sem garantir exames ao povo, alerta vereador Foi protocolado na sexta-feira (13), na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, um requerimento de... Portal Veloz|Do R7 18/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foi protocolado na sexta-feira (13), na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, um requerimento de autoria do vereador Felipe Corá, com apoio de outros seis parlamentares, solicitando uma série de informações à Prefeitura sobre o processo de adesão do município ao CISMETRO (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas e Piracicaba). O parlamentar questiona, entre outros pontos, o uso de R$ 1,1 milhão previsto no Projeto de Lei nº 65/2025 exclusivamente para despesas de adesão e rateio ao consórcio, sem que o texto legal garanta contrapartidas concretas à população, como exames ou procedimentos médicos.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Atração “O Chão é Lava” é novidade no Pátio Limeira Shopping

“Lei Vini Jr.” é proposta em Limeira para combater o racismo no esporte

Americana é a segunda cidade com mais mortes por dengue em SP e prefeitura é cobrada