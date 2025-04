Prefeitura de Sorocaba e ACSO inauguram o “Poupatempo do Empreendedor” Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa... Portal Veloz|Do R7 12/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 12/04/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), inaugurou, nesta sexta-feira (11), o “Poupatempo do Empreendedor” na Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), no Centro da cidade. O evento contou com a presença de representantes do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa para os empreendedores no Portal Veloz.

