Prefeitura de Sorocaba entrega complexo viário que interliga avenidas Fernando Stecca e Independência

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Parcerias (Separ), entregou, na noite desta terça-feira (13), as obras do viaduto “José Júlio de Oliveira”, complexo viário que interliga as avenidas Fernando Stecca e Independência, na região do bairro Iporanga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra para a mobilidade urbana!

