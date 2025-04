Prefeitura de Sorocaba inaugura o City Tour 2025 Foto: Prefeitura de SorocabaCom a proposta de manter sempre viva a história da cidade, por... Portal Veloz|Do R7 28/04/2025 - 08h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 08h00 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaCom a proposta de manter sempre viva a história da cidade, por meio de seus pontos turísticos e culturais, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), realizou, com o apoio da Secretaria de Cultura (Secult), Secretaria de Comunicação (Secom) e demais secretarias envolvidas, na tarde deste sábado (26), o ônibus turístico, com passeios gratuitos no City Tour. A volta do programa reuniu cerca de 42 pessoas que conheceram diversos pontos históricos e culturais da cidade.

