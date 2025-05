Prefeitura de Sorocaba presta auxílio na solicitação de reembolso do benefício do INSS Joédson Alves/Agência BrasilA Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Governo (Segov), da Cidadania... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h17 ) twitter

Joédson Alves/Agência BrasilA Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Governo (Segov), da Cidadania (Secid) e da Fazenda (Sefaz), informou que atenderá, até esta sexta-feira (30), das 8h às 17h, na Casa do Cidadão Zeladoria do Paço Municipal, localizada no Alto da Boa Vista, os aposentados que precisam solicitar o reembolso do benefício do INSS.

Saiba mais sobre como garantir seu reembolso acessando a matéria completa no Portal Veloz.

