Prefeitura de Sumaré inicia reforma administrativa por determinação da Justiça de SP Foto: Prefeitura de Sumaré A Prefeitura de Sumaré deu início a uma ampla reforma administrativa... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 02/05/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A Prefeitura de Sumaré deu início a uma ampla reforma administrativa para atender a uma determinação judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A medida, publicada no Diário Oficial do Município no último dia 30 de abril de 2025, tem como objetivo alinhar os cargos comissionados às normas da Constituição Federal e da Constituição do Estado de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as mudanças na administração pública de Sumaré!

Leia Mais em Portal Veloz:

Em Holambra, produtores do Ceaflor ampliam oferta para atender demanda do Dia das Mães

Pesquisadores desenvolvem formulação em pó para substituir o uso do cacau na produção de chocolate

Museu da Língua Portuguesa tem programação gratuita no dia 3 de maio