Prefeitura de Sumaré lança aplicativo do 156 para facilitar solicitações de serviços públicos
30/04/2025 - 11h41

A Prefeitura de Sumaré lançou nesta segunda-feira (28) o novo aplicativo do 156, já disponível para download nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS. Com a novidade, a população passa a contar com uma ferramenta moderna, ágil e eficiente para solicitar mais de 40 serviços diretamente pelo celular.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

