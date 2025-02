Prefeitura de Sumaré oferece 14 cursos gratuitos de qualificação profissional Young businessman in casualwear and eyeglasses making notes in cafeA Secretaria de Desenvolvimento Econômico de... Portal Veloz|Do R7 15/02/2025 - 08h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Young businessman in casualwear and eyeglasses making notes in cafe

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré e o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) aderiram ao Programa Qualifica SP – Novo Emprego, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que disponibiliza cursos gratuitos de capacitação profissional. O objetivo é auxiliar aqueles que desejam aprimorar suas competências ou se reinserir no mercado de trabalho. No total, são 14 cursos oferecidos gratuitamente para a população.

Não perca a oportunidade de se qualificar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Trailer do Cadastro Único estará no Picerno na segunda e terça-feira

SP ganha nova central de radares e alertas meteorológicos

Ministra anuncia gratuidade dos 41 medicamentos no Farmácia Popular