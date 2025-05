Prefeitura de Sumaré promove ações educativas durante o Maio Amarelo; veja a programação Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) de Sumaré iniciou... Portal Veloz|Do R7 08/05/2025 - 11h08 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) de Sumaré iniciou uma série de ações educativas e estruturais com foco na segurança no trânsito durante o mês de maio. As iniciativas fazem parte da campanha Maio Amarelo 2025, que tem como objetivo a redução de acidentes e preservação de vidas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as ações programadas!

Leia Mais em Portal Veloz:

Dia das Mães: FCDL-SP estima movimentação de R$15 bilhões no comércio paulista

Americana é a cidade mais desenvolvida da RMC e a 5ª do Brasil, aponta Índice Firjan

Reforma Administrativa é sancionada em Sumaré; entenda