Prefeitura e ACIAS realizam primeira reunião para discutir estacionamento rotativo em Sumaré

Foto: Prefeitura de SumaréSumaré encerrou a operação da Zona Azul em julho de 2025 A...

Portal Veloz|Do R7

A Prefeitura de Sumaré realizou, nesta segunda-feira (11), a primeira reunião para debater possibilidades de um novo modelo de estacionamento rotativo na cidade. O encontro aconteceu na sede da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) e contou com a presença do secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), Moisés Paschoalin, do prefeito Henrique do Paraíso, de representantes da entidade e de comerciantes locais.

