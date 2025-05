Prefeitura e Câmara realizam audiências públicas sobre novo Plano Diretor de Americana; veja como participar Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura e a Câmara Municipal de Americana realizam, nos dias 2... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 07h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 07h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

default Portal Veloz

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura e a Câmara Municipal de Americana realizam, nos dias 2 e 18 de junho, audiências públicas para debater o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e Urbanístico da cidade. As propostas estão no projeto de lei nº 49/2002, de autoria do Poder Executivo.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como participar e contribuir com o futuro da sua cidade!

Leia Mais em Portal Veloz:

Nova marca automotiva Omoda & Jaecoo chega a Campinas

Cidade de São Paulo acelera transição e frota de ônibus elétricos cresce mais de 70% em 2025

MAC de Americana recebe nova exposição nesta terça-feira