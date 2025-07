Prefeitura entrega nova viatura à GCM de Cordeirópolis Cerimônia teve presença da deputada Letícia Aguiar, que destinou emenda de R$ 100 mil A... Portal Veloz|Do R7 10/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h18 ) twitter

Cerimônia teve presença da deputada Letícia Aguiar, que destinou emenda de R$ 100 mil A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis recebeu uma nova viatura, modelo Renault Duster. A entrega ocorreu nesta quinta-feira (10), na Prefeitura, com a presença da prefeita Cristina Saad, do vice-prefeito Anderson Hespanhol Pique e da deputada estadual Letícia Aguiar. A parlamentar destinou emenda de R$ 100 mil para a compra do carro, que custou R$ 155 mil – os outros R$ 55 mil foram de contrapartida do município, pagos em 2025. A viatura deve começar a rodar em breve, após os trâmites burocráticos.

