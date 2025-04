Prefeitura realiza a 37º “Mutirão de Empregos Sorocaba” no dia 29 de abril; veja como participar A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 11h08 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h08 ) twitter

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e de Desenvolvimento Econômico (Sede), com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), da Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), da Secretaria de Comunicação (Secom) e do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), realizará, no dia 29 de abril, às 9h, no PTS, a 37ª edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba”. No local, serão disponibilizadas diversas oportunidades de trabalho, vagas efetivas, temporárias, estágio, entre muitas outras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações!

