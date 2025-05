Preferencial em cruzamento da Lídia Borba com Ignácio Loyola Cintra é alterada em Iracemápolis Foto: Prefeitura de IracemápolisO Departamento de Trânsito de Iracemápolis informa que, a partir desta sexta-feira... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 07h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 07h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de IracemápolisO Departamento de Trânsito de Iracemápolis informa que, a partir desta sexta-feira (30), haverá uma mudança na preferência de circulação no cruzamento das ruas Lídia Borba e Ignácio Loyola Cintra, no Jardim Iracema.

