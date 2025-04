Presidente da Câmara de Sumaré apresenta projetos em benefício de motoboys e entregadores da cidade; veja Foto: Câmara de Sumaré As temáticas envolvendo os motoboys têm marcado presença nas pautas abordadas... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: Câmara de Sumaré As temáticas envolvendo os motoboys têm marcado presença nas pautas abordadas pelo presidente da Câmara de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania). Além da moção de apoio à paralisação nacional da categoria, apresentada na sessão ordinária da última terça-feira (1º), tramitam na Casa dois projetos de lei de autoria do parlamentar que são relacionados à classe dos motoboys e entregadores. O PL nº 146/2025 institui o “Dia Municipal do Motoboy”, a ser comemorado, anualmente, em 29 de julho; e o PL nº 151/2025 determina a inclusão da tipagem sanguínea e fator RH no uniforme ou capacete dos motoboys e mototaxistas do município.

