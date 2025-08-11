Preso em Limeira por cárcere privado e tentativa de estupro, homem também arrancou dentes da namorada Na madrugada desta segunda-feira (11), um homem de 39 anos foi preso por violência doméstica,... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 10h18 ) twitter

Na madrugada desta segunda-feira (11), um homem de 39 anos foi preso por violência doméstica, lesão corporal grave, cárcere privado e tentativa de estupro contra sua namorada, de 49 anos, no Jardim Boa Vista, em Limeira (SP). A vítima teria pedido socorro em um bar próximo, após conseguir fugir do agressor.

