Prévia da inflação tem 1ª deflação em quase dois anos, puxada por energia e alimentos

Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilIPCA-15 ficou em −0,14% no oitavo de 2025; indicador acumula alta de 4,95% nos últimos 12 meses e de 3,26% no ano A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15), ficou em −0,14% em agosto, 0,47 ponto percentual abaixo do resultado de julho (0,33%), informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (26).

