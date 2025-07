Primeira etapa da revitalização do Centro Esportivo de Sumaré é entregue Foto: Prefeitura de SumaréCom centenas de torcedores nas arquibancadas, o prefeito de Sumaré, Henrique do... Portal Veloz|Do R7 28/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréCom centenas de torcedores nas arquibancadas, o prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, entregou a primeira etapa da revitalização do Centro Esportivo Vereador José Pereira, na noite de sexta-feira (25). No evento, também ocorreu a abertura do Campeonato Amador de Sumaré, com o jogo entre UDV (Unidos da Vila Picerno) e João Paulo II. Na revitalização foram instaladas nova iluminação, com refletores potentes, alambrados, nova pintura, ciclofaixa, ciclovia, bancos de reserva no padrão da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), pista de atletismo e serviços de manutenção no gramado.

