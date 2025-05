Primeira onda de frio do ano deve atingir grande parte do Brasil a partir desta terça (27) Faltando um mês para o início oficial do inverno, o Brasil se prepara para enfrentar... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h36 ) twitter

Faltando um mês para o início oficial do inverno, o Brasil se prepara para enfrentar a primeira grande onda de frio de 2025. De acordo com a Climatempo, uma intensa massa de ar frio de origem polar começa a avançar sobre a América do Sul a partir desta terça-feira (27), e deve atingir com força boa parte do território brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as previsões e impactos dessa onda de frio!

