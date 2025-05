Primeiro reservatório do Plano de Macrodrenagem da região central de Campinas já está em obras; veja Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas colocou em execução o Plano para Controle de... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 10h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h40 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas colocou em execução o Plano para Controle de Enchentes na região central. O projeto inclui oito obras de combate às enchentes nas bacias do córrego Serafim e do córrego Proença. A primeira dessas obras, que já está em andamento, é a construção do reservatório chamado de RP-1, na Praça de Esportes Paranapanema para contenção de cheias na região do Jardim Paranapanema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre esse importante projeto!

