Problema técnico impede débito automático de contas do SAAE em Cordeiópolis O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cordeirópolis informou que as contas com... Portal Veloz|Do R7 13/05/2025 - 08h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 08h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cordeirópolis informou que as contas com vencimento no dia 10 de maio, cadastradas em débito automático, não foram debitadas devido a um problema técnico identificado na manhã desta segunda-feira (12).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a situação e orientações para os consumidores.

Leia Mais em Portal Veloz:

Dengue em Araras: mais de 850 casas foram vistoriadas no arrastão do Jardim São João

Leilão de maio da Receita Federal em São Paulo tem smartphones, notebooks, videogames e veículos

Prefeito de Campinas participa da apresentação do PDUH 2040, para o desenvolvimento em São Paulo