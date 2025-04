Processo Seletivo para contratação de professores em Sumaré tem 1.799 inscritos; provas acontecem no domingo (27) Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou... Portal Veloz|Do R7 19/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 11h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou os detalhes finais para a aplicação das provas do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2025, que tem 1.799 inscritos disputando vagas temporárias para professores e outros profissionais da educação. As avaliações ocorrerão no domingo (27), em duas escolas municipais, com início às 8h e término às 10h.

