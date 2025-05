Procon Campinas orienta consumidores com dicas para comprar com segurança no Dia das Mães Foto: Prefeitura de CampinasCom a aproximação do Dia das Mães, o Procon Campinas divulgou um... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 08h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasCom a aproximação do Dia das Mães, o Procon Campinas divulgou um informativo com dicas importantes para fazer compras com segurança e consciência. O material tem como objetivo orientar os consumidores a evitar golpes, gastos excessivos e transtornos futuros na hora de presentear.Entre as principais orientações, o Procon destaca:• Exigir nota fiscal, essencial para garantir direitos em caso de problemas com o produto ou serviço;• Planejar os gastos, respeitando o orçamento doméstico;• Comparar preços, formas de pagamento e verificar descontos reais antes de fechar a compra. As orientações são válidas tanto para compras presenciais quanto online, ajudando a garantir uma experiência mais segura e vantajosa para os consumidores.

