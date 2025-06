Procon Campinas orienta consumidores sobre trocas e direitos após o Dia dos Namorados Foto: Prefeitura de CampinasO Procon Campinas divulgou um informativo com orientações importantes para consumidores que... Portal Veloz|Do R7 13/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Procon Campinas divulgou um informativo com orientações importantes para consumidores que enfrentarem problemas após a compra de presentes para o Dia dos Namorados. A publicação reúne os principais direitos do consumidor no pós-compra, especialmente em situações envolvendo atrasos na entrega, produtos com defeito ou trocas de presentes.

Saiba mais sobre seus direitos e como proceder consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

