Procon de Campinas alerta sobre a volta do “Golpe da Notificação”; saiba como identificar

Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h26 )

Foto: Prefeitura de CampinasO Procon de Campinas alerta os comerciantes para tomarem cuidado com o “Golpe da Notificação”. Circula na internet uma mensagem de “Notificação do Procon” informando sobre uma denúncia de violação aos direitos do consumidor no estabelecimento. O texto sugere ser fundamental que o comerciante acesse os autos para verificar a notificação e disponibiliza um link.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de como se proteger desse golpe!

