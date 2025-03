Procon de Sumaré registra 839 atendimentos e resolução de 75% das ocorrências Foto: Prefeitura de SumaréO Procon de Sumaré divulgou o relatório de atendimentos realizados nos primeiros... Portal Veloz|Do R7 20/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h28 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréO Procon de Sumaré divulgou o relatório de atendimentos realizados nos primeiros setenta dias da gestão. Durante o período, foram registrados 839 atendimentos a consumidores, com um índice de 75% dos casos solucionados. Outros 18% seguem aguardando retorno, enquanto 7% foram orientados a buscar o Judiciário, como o Juizado Especial Cível (Pequenas Causas) ou o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), para garantir seus direitos.

